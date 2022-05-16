Нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник команды Георгий Джикия продемонстрировали улов после совместной рыбалки.

Капитан команды запечатлён на видео с рыбой довольно большого размера.

Вчера, 15 мая, в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». На гол Соболева ответил Андрей Мостовой, сравняв счёт на 92-й минуте встречи.

Перед последним туром «красно-белые» имеют в активе 38 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» ещё в 27-м туре обеспечил себе чемпионство в этом сезоне.

В последнем туре чемпионата «Спартак» сыграет на выезде против «Химок», «Зенит» в гостях сыграет против «Нижнего Новгорода». Оба матча пройдут 21 мая и начнутся в 17:00 мск.