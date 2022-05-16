Кечинов: Не вижу, за счёт чего «Спартак» может побеждать

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил работу главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Что касается какого-то рисунка игры, я его пока не вижу при Ваноли, чтоб было видно, за счет чего «Спартак хочет добиться победы. Нет этой стабильной игры», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшего футболиста, подопечные Ваноли стали надежно действовать в обороне. Команда не теряет концентрацию в своих зонах, но в атаке все рассчитано лишь на индивидуальные действия нападающих.

Кечинов отметил, что в этом плане ему очень нравится Мозес, а также Игнатов, который сделал голевой пас в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).