Сычёв: Ваноли нужно время

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Сычёв прокомментировал результаты «красно-белых» по итогам сезона 2021/22.

« В «Спартаке» сложно работать. Ваноли сейчас надо дать время» — заявил Сычёв Sport 24.

По мнению бывшего футболиста, « Спартак» провел неоднозначный сезон. Постоянно сетовать на ошибки арбитров — не лучшее решение для такого клуба. В такой команде любому специалисту будет тяжело, но Паоло Ваноли нужно дать время, потому что за полгода невозможно поставить игру, которую хочет видеть наставник.

«Спартак» под руководством Паоло Ваноли занял десятое место в чемпионате России 2021/22.