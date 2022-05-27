Агент Гурцкая: Терри лично прилетел к Федуну и принёс извинения

Агент Тимур Гурцкая рассказал о несостоявшемся переходе легенды «Челси» Джона Терри в «Спартак».

Гурцкая сказал Sports, что Терри хотели взять из-за травмы защитника Самуэля Жиго, потому что трансферное окно уже закрылось, но можно было подписывать свободных агентов. Если бы переход состоялся, то Терри бы стал тренером «Спартака» через два года.

Помимо этого, агент рассказал, что английский футболист лично прилетел в Москву, пришел к владельцу команды Леониду Федуну, чтобы поблагодарить за приглашение и принести извинения из-за сорвавшейся сделки, такого просто не бывало раньше нигде.