Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Гурцкая: Терри лично прилетел к Федуну и принёс извинения

27 Мая 2022 • 19:58 Комментировать
Химки
2:1
Спартак Москва
окончен

Агент Тимур Гурцкая рассказал о несостоявшемся переходе легенды «Челси» Джона Терри в «Спартак».

Гурцкая сказал Sports, что Терри хотели взять из-за травмы защитника Самуэля Жиго, потому что трансферное окно уже закрылось, но можно было подписывать свободных агентов. Если бы переход состоялся, то Терри бы стал тренером «Спартака» через два года.

Помимо этого, агент рассказал, что английский футболист лично прилетел в Москву, пришел к владельцу команды Леониду Федуну, чтобы поблагодарить за приглашение и принести извинения из-за сорвавшейся сделки, такого просто не бывало раньше нигде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джон Терри Тимур Гурцкая
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
20:00 · Россия. Премьер-лига
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали новости о возможном назначении Галактионова на пост главного тренера
19:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая: Терри лично прилетел к Федуну и принёс извинения
19:48 · Кубок России
Ловчев: У «Спартака» лишь два классных игрока
19:34 · Кубок России
Шунин о финале Кубка России: Шварц решит, кто будет на воротах
19:21 · Кубок России
Непомнящий о финале Кубка России: «В этом матче главное будет — везение»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Кержаков сказал, покинет ли он «Нижний Новгород»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Шунин – о возможном уходе Шварца в «Герту»: «После матча со «Спартаком» можно будет говорить о грустном»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Химки» не покинут РПЛ
18:48 · Россия. Премьер-лига
«Химки» не смогут заявлять новых футболистов
18:47 · Кубок России
Шунин – в преддверии матча со «Спартаком»: «Динамо» слишком долго шло к финалу
18:37 · Кубок России
Широков о финале Кубка России: Возможный уход Шварца не должен повлиять на игроков «Динамо»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Точилин: Тюкавину рано уходить
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Факел» взял в аренду защитника «Локомотива» Морозова
18:11 · Кубок России
Паршивлюк о финале Кубка России: Мне нечего доказывать «Спартаку»
17:55 · Россия. Премьер-лига
39-летний Лебеденко продлил контракт с «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем