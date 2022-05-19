Ловчев: «Бакаев станет в «Зените» запасным»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Ловчев назвал Бакаева лучшим атакующим игроком «Спартака». По мнению экс-футболиста, уход россиянина станет большой потерей для «красно-белых».

«Бакаев — единственный, кто разгоняет атаки «Спартака». Клуб не допустит его перехода в «Зенит». Зелимхан станет там запасным, потому что тяжело соперничать с Малкомом», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «Спартака» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Напомним, футболист является воспитанником московского клуба.