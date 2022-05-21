​Где смотреть матч «Химки» - «Спартак» Москва онлайн

В последнем, 30-м туре чемпионата России на футбольном поле пересекутся «Химки» и «Спартак».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Футбол 2» смотрите в 17:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Химки» не вылетят из РПЛ в ФНЛ напрямую, но могут остаться в зоне стыковых игр. Проводить два дополнительных матча подмосковной команде очень не хочется. По этой причине «Химки» будут стараться добиться победы в игре против «Спартака». Победа позволит «жёлто-чёрным» избежать «стыков» с высокой долей вероятности.