Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» поддержали расширение РПЛ

21 Мая 2022 • 10:36 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
Через 5 ч. 40 мин.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

Терюшков поддержал эту идею, заявив, что для страны с населением в 150 миллионов человек 16 команд в высшем футбольном дивизионе — это очень мало.

«Мы должны давать возможность клубам из субъектов РФ поиграть на самом высоком уровне. Учитывая, что календарь команд достаточно разгружен, его необходимо заполнять. Странно говорить, что расширение не потребуется», — приводит слова Терюшкова Metaratings.

Также Терюшков предложил ввести потолок зарплат, ограничив бюджеты клубов, чтобы в лиге не появилось двух-трёх клубов, которые будут скупать всех игроков. По его мнению, все должны быть в равных условиях.     

Напомним, 24 мая пройдёт собрание клубов РПЛ, но котором может быть принято решение о расширении лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки РПЛ Роман Терюшков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.05  17:00 Крылья Советов ... Локомотив Москва 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Рубин ... Уфа 2.55 3.15 3.05
21.05  17:00 Химки ... Спартак Москва 4.20 3.75 1.88
21.05  17:00 Краснодар ... Ахмат 2.85 3.45 2.55
21.05  17:00 Динамо Москва ... Сочи 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Нижний Новгород ... Зенит 4.30 4.10 1.79
21.05  17:00 ЦСКА Москва ... Ростов 1.63 3.80 6.00
21.05  17:00 Арсенал Тула ... Урал 2.55 3.15 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
11:16 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: Не факт, что тульский «Арсенал» напрямую вылетит из РПЛ
11:09 · Россия. Премьер-лига
Титов уверен, что «Зенит» даже без бразильцев сумеет обыграть «Нижний Новгород»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Дополнительно настраивать игроков на матч с «Рубином» не планируем
10:51 · Россия. Премьер-лига
Карапетян: «Никто не хочет видеть российских футболистов в Европе» 2
10:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Лаксальта прокомментировал слухи об уходе защитника из «Динамо»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Десять раз подряд «Зенит» вряд ли станет чемпионом»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Габулову не просто нельзя быть спортивным директором – ему противопоказано! эксклюзив
10:39 · Россия. Премьер-лига
Комппер высказался об уходе Гисдоля из «Локомотива»
10:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» поддержали расширение РПЛ
10:35 · Россия. Премьер-лига
Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Динамо» - «Сочи»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: В «Крыльях Советов» можно работать и прогрессировать
10:28 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, какой матч 30-го тура РПЛ будет смотреть
10:26 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий рассказал, что умел делать Дзагоев в отличие от других российских футболистов
10:23 · Россия. Премьер-лига
Селюк считает логичным уход Дзагоева из ЦСКА эксклюзив
10:21 · Россия. Премьер-лига
Кобелев о матче «Динамо» - «Сочи»: Поединок должен получиться результативным
Все новости
Рекомендуем