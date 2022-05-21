В «Химках» поддержали расширение РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

Терюшков поддержал эту идею, заявив, что для страны с населением в 150 миллионов человек 16 команд в высшем футбольном дивизионе — это очень мало.

«Мы должны давать возможность клубам из субъектов РФ поиграть на самом высоком уровне. Учитывая, что календарь команд достаточно разгружен, его необходимо заполнять. Странно говорить, что расширение не потребуется», — приводит слова Терюшкова Metaratings.

Также Терюшков предложил ввести потолок зарплат, ограничив бюджеты клубов, чтобы в лиге не появилось двух-трёх клубов, которые будут скупать всех игроков. По его мнению, все должны быть в равных условиях.

Напомним, 24 мая пройдёт собрание клубов РПЛ, но котором может быть принято решение о расширении лиги.