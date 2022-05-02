Мирзов: Особый настрой на «Спартак»? Как обычно будем играть на победу

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился с журналистами своим мнением по поводу предстоящего поединка в РПЛ с московским «Спартаком».

Мирзов сказал «Спорт-Экспрессу», что какого-то особого настроя на «Спартак» у футболистов «Химок» не будет. Полузащитник отметил, что подмосковный клуб, как обычно, будет стараться играть на победу для того, чтобы всё же избежать стыковых матчей.

Напомним, что встреча между «Химками» и «Спартаком» состоится 21 мая. Мирзов начинал сезон в составе «красно-белых», но затем перебрался в подмосковный клуб. В этом сезоне полузащитник провёл в составе «Химок» в РПЛ 18 матчей и забил два гола.