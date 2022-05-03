«Химки» рискуют сыграть со «Спартаком» без болельщиков

Подмосковные «Химки» рискуют провести домашний поединок российского чемпионата с московским «Спартаком» без зрителей.

По информации «Чемпионата», подмосковная команда может получить наказание от РПЛ за то, что после матча с «Уфой» генеральный директор «Химок» Владимир Габулов позволил себе зайти в судейскую, где менеджер на повышенных тонах общался с арбитрами. Этот инцидент отмечен в послематчевом протоколе.

Напомним, что «Химки» под руководством Сергея Юрана на данный момент занимают 12-ю строчку в турнирной таблице российского чемпионата.