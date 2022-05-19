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Бакаев перейдёт в «Зенит»

19 Мая 2022 • 12:41 Комментировать (2)
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, с большой долей вероятности, перейдёт в «Зенит» по окончании нынешнего сезона, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, договориться о продлении контракта с московским клубом, который истекает летом нынешнего года, футболист так и не сумел. Поэтому Бакаев пополнит петербургский клуб на правах свободного агента.  

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провёл за «Спартак» 35 матчей во всех турнирах, забив в них три гола и отдав семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зелимхан Бакаев
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