Бывший нападающий «Зенита» Дмитриев: Бакаев — высококлассный игрок

Экс-игрок «Зенита» Сергей Дмитриев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в стан «сине-бело-голубых».

«Я думаю, что информация по поводу перехода Бакаева может быть вбросом, но если он на самом деле уйдет, то почему «Зениту» не взять такого игрока бесплатно?», — заявил Дмитриев «РБ Спорту».

По мнению бывшего нападающего, Бакаеву обязательно найдут место в основном составе «Зенита». Игрок обладает высоким уровнем, ведь он прошел московскую школу. В дальнейшем петербургский клуб может неплохо заработать на трансфере полузащитника.

Ранее сообщалось, что Бакаев перейдет в «Зенит» по окончании текущего сезона.