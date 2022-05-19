Андрей Тихонов поддержал возможный переход Бакаева в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Экс-футболист поддержал возможный трансфер, заявив, что переход в питерский клуб может стать лучшим вариантом для российского полузащитника.

«Если «Спартак» не хочет видеть воспитанника в своих рядах, то почему такому трансферу не состояться?», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».

Напомним, сегодня, 19 мая, появилась информация о том, что летом футболист может перейти в «Зенит» на правах свободного агента.

В текущем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «Спартака» 35 матчей, в которых забил три гола, а также отдал семь результативных передач.