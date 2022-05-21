«Химки» обыграли «Спартак», но сыграют в стыковых матчах

«Спартак» проиграл в последнем туре чемпионата. «Химки», уступая в счёте, сумели забить дважды и выиграть. Тем не менее, подмосковный клуб остался в зоне стыковых матчей.

В субботу завершился розыгрыш премьер-лиги. В последнем туре «Химки» принимали московский «Спартак». Для «красно-белых» эта игра толком ничего не решала – разве что местечковый вопрос, будет ли повторение худшего результата в истории чемпионатов России (10-е место) или нет. «Химки» же в свою очередь подошли к этому поединку, находясь на 13-й строке и рисковали попасть в стыковые матчи, если, конечно, регламент премьер-лиги на будущий сезон не будет изменён в сторону увеличения состава участников.

«Спартак» на матч с капитанской повязкой вывел Самуэль Жиго, для которого это был последний поединок в составе «красно-белых» в рамках премьер-лиге. Именно защитник и открыл счёт. На 11-й минуте «Спартак» заработал право на угловой, Бакаев быстро разыграл с партнёром и навесил в центр, где Жиго выиграл борьбу и головой пробил в цель.

Интересно, что после этого «Спартак» продолжал владеть инициативой. Вскоре Бакаев слева навешивал на дальнюю штангу, но Николсон на дальней штанге не смог переправить мяч в цель. Затем всё тот же Бакаев уже с правого края навешивал на ямайца, мяч отскочил на левый угол штрафной, откуда Классен слёта пальнул выше. «Химки» ответили лишь полумоментом. После навеса со штрафного Кухарчук сбросил на линию вратарской, но Филин немного не дотянулся, чтобы замкнуть.

Вскоре «Химки» Глушаков вертикальной передачей отправил Руденко на рандеву с Селиховым, нападающий пробрасывал мяч мимо, но вратарь успел коснуться футбольного снаряда, после чего сбил соперника. Карасёв сначала пенальти назначил, но после просмотра видеоповтора решение отменил. Тем не менее, вскоре в ворота «красно-белых» одиннадцатиметровый всё же назначен был. После навеса с углового мяч попал в руку Кофрие, и Карасёв с помощью ВАР зафиксировал нарушение правил. Глушаков с точки был точен.

Тут же подмосковная команда вышла вперёд. Идову слева навесил, мяч от головы Джикии в борьбе отскочил на дальний угол вратарской, где Боженов убрал на замахе Классена и пробил в дальний угол. До перерыва больше ничего не изменилось.

«Химки» активно начали вторую половину. Хозяева даже забили, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Затем Кухарчук после заброса Глушакова пытался убрать соперника на замахе, но Джикия его накрыл. Вскоре «Спартак» ответил своим полумоментом – Бакаев из пределов штрафной бил через себя, но Лантратов был на месте. Затем Игнатов обыграл двоих соперников, но его удар получился выше цели.

«Спартак» в целом не пытался как-то взвинтить скорости. Показательно, что Бакаева заменил воспитанник клуба Фаниль Сунгуталин, для которого это был дебют в основном составе. Правда, в концовке «Спартак» всё же прибавил и имел шанс сравнять счёт. Пруцев без помех бил с линии штрафной, но в створ немного не попал. Затем и дебютант Сунгатулин пробил с подступов штрафной, но тоже вышло неточно.

Счёт больше не изменился. Теперь «Спартак» начинает готовиться к главному матчу сезона для себя – финал кубка России. В следующее воскресенье «красно-белые» поборются за трофей с «Динамо». «Химки» же всё равно остались в зоне стыковых матчах, и теперь сыграют с хабаровским СКА.

Роман Андреев