«Спартак» повторил клубный антирекорд в РПЛ

В заключительном туре российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 столичный «Спартак» на выезде встречался с подмосковными «Химками» и потерпел поражение со счетом 1:2.

По итогам сезона подопечные Паоло Ваноли финишировали лишь на десятом месте в таблице чемпионата России с 38 набранными баллами. Москвичи провели свой худший сезон с 2003 года, когда также завершили чемпионат на десятой позиции.

Кроме того, «народная команда» забила в этой кампании всего 37 голов. Меньше было только в сезоне-2019/2020, когда «красно-белые» поразили ворота соперников 35 раз.