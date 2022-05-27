Ребров: Предлагали Жиго сделать русский паспорт

Технический координатор и бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров пожелал удачи защитнику Самуэлю Жиго, который продолжит карьеру в «Марселе».

«Очень хочется, чтобы в «Марселе» у Жиго всё получилось, чтобы он был счастлив. Он будет играть за команду, за которую всегда хотел. «Марсель» для него – как «Спартак» для меня», — цитирует Реброва Sports.

Экс-голкипер рассказал, что вся команда говорила, чтобы Жиго остался, сделал русский паспорт и нашел русскую жену. Француз отвечал, что очень хочет быть рядом с сыном.

Самуэль Жиго пришел в «Спартак» в 2018 году, в сезоне 2021/22 завоевал серебряные медали чемпионата России.