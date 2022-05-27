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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров: Предлагали Жиго сделать русский паспорт

27 Мая 2022 • 20:51 Комментировать
Химки
2:1
Спартак Москва
окончен

Технический координатор и бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров пожелал удачи защитнику Самуэлю Жиго, который продолжит карьеру в «Марселе».

«Очень хочется, чтобы в «Марселе» у Жиго всё получилось, чтобы он был счастлив. Он будет играть за команду, за которую всегда хотел. «Марсель» для него – как «Спартак» для меня», — цитирует Реброва Sports.

Экс-голкипер рассказал, что вся команда говорила, чтобы Жиго остался, сделал русский паспорт и нашел русскую жену. Француз отвечал, что очень хочет быть рядом с сыном.

Самуэль Жиго пришел в «Спартак» в 2018 году, в сезоне 2021/22 завоевал серебряные медали чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров РПЛ Самуэль Жиго
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