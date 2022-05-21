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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из-за кого «Спартак» проиграл в последнем туре, или против «Химок» у Ваноли неплохо смотрелись только трое

21 Мая 2022 • 19:25 Комментировать
Химки
2:1
Спартак Москва
окончен

Оценки всем футболистам Паоло Ваноли

Поражением закрыл «Спартак» сезон РПЛ, но отношению к матчу против «Химок» явно было прохладным. Все мысли красно-белых направлены на финал Кубка России, который состоится через неделю, а сейчас Ваноли позволил себе ротацию, лишив основной состав Мозеса, Промеса и Соболева. Эксперименты были и на флангах обороны, но почти каждый можно признать неудачным. На хорошем уровне матч провели только Жиго, Бакаев и Джикия, что перед финалом с «Динамо» внушает толику оптимизма.

Статистика матча: владение мячом – 39:61, удары по воротам – 5:13, в створ – 3:5, угловые – 2:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,0. Пропустил дважды за три удара в створ, значимых сейвов не совершал, да и удар Кирилла Боженова сложно назвать неберущимся. Вряд ли стоит винить Селихова во всех бедах «Спартака», но поражение на его совести тоже.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 4,5. Не самый худший матч провёл Кофрие, который целых пять перехватов собрал, но Идову свободно себя чувствовал на его полуфланге, частенько выполняя опасные навесы. Да и пенальти (пусть случайный) на совести Максимилиано, сыгравшего рукой.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Все 90 минут отыграл «Спартака», больше всех показывал желание в ничего нерешающем матче, заводил команду. Сделал четыре перехвата, выиграл почти всю верховую борьбу, хорошо начинал атаки – 60 передач из 69 оказались точными, треть из них следовала вперёд, а однажды Георгий придумал опаснейшую атаку.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,0. Очень круто отыграл свой тайм Жиго, не зря его Ваноли приберёг на кубок. Самуэль выиграл четыре единоборства из пяти, дважды удачно разгонял атаку «Спартака», и самое главное – забил гол в блестящем прыжке.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 4,5. Наконец-то Рассказов вернулся в свою стихию – на фланг обороны, но, видимо, подрастерял навыки. Сегодня Идову абсолютно без проблем переигрывал и перебегал Николая, навес на победный гол Боженова выполнив как раз из-под Рассказова.

ЛЕОН КЛАССЕН – 4,0. Слева у «Спартака» такая же беда. Классен пока не дотягивает до уровня РПЛ, в очередной раз Леон выдал слабый матч. Все кроссы летели в никуда (6 штук), а в обороне часто он проигрывал Боженову. Трижды Кирилл прошёл его на дриблинге и забил победный гол при попустительстве Классена.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,5. Молодой Денисов не справился с матёрой полузащитой «Химок». Глушаков из-под него создал момент классной передачей, на дриблинге его однажды прошёл Кухарчук. А в активе Даниила нет ни одного отбора. Слабовато сыграл Денисов, но это ожидаемо для полноценного дебюта.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,5. Игнатов сегодня играл роль Промеса, получив в распоряжение левый полуфланг. Неплохо комбинировал с Николсон, получив от Шамара и загубив отличный момент. Трижды удачно шёл в дриблинг, но вот для партнёров Михаил сделал маловато – ни разу не обострил передачей.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 6,5. С правого края приходило больше угрозы, Бакаев и со стандартов, и с игры опасно грузил мяч в штрафную площадь. Четыре ключевые передачи в итоге выполнил Зелимхан, которого Ваноли тоже приберёг на Кубок России, заменив Бакаева после часа игры.

ШАМАР НИКОЛСОН – 5,0. Непонятная игра от Шамара, кажется, проигравшего Соболеву место в старте на финал Кубка России. Только один раз Николсон классно сыграл в подыгрыше, выведя на удар Игнатова, а затем действовал неуклюже. Максимум – бил в защитника или мимо, регулярно проигрывал единоборства – пять раз шести.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ФАНИЛЬ СУНГАТУЛЛИН – б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС – б/о.

ДМИТРИЙ МАРКИТЕСОВ – б/о.

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