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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» попрощается с Жиго

16 Мая 2022 • 17:32 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб достойно расстанется с защитником команды Самуэлем Жиго.

«С Жиго мы обязательно достойно попрощаемся. Думаю, что вы всё увидите. С футболистом будут активности. Он скажет последнее слово фанатам и клубу», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Самуэль Жиго выступает в московском клубе с 2018 года. В январе этого года французский «Марсель» объявил о том, что выкупил права на футболиста у «Спартака». В стане «красно-белых» защитник проводит остаток сезона на правах аренды.

Стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Самуэль Жиго Дмитрий Зеленов
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