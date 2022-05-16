«Спартак» попрощается с Жиго

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб достойно расстанется с защитником команды Самуэлем Жиго.

«С Жиго мы обязательно достойно попрощаемся. Думаю, что вы всё увидите. С футболистом будут активности. Он скажет последнее слово фанатам и клубу», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Самуэль Жиго выступает в московском клубе с 2018 года. В январе этого года французский «Марсель» объявил о том, что выкупил права на футболиста у «Спартака». В стане «красно-белых» защитник проводит остаток сезона на правах аренды.

Стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 11 миллионов евро.