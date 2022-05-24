«Химки» опровергли новость о назначении нового гендиректора команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о назначении Дмитрия Ульянова на должность гендиректора команды.

«Вброс. Эта информация не соответствует действительности», — заявил Терюшков «Чемпионату».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов станет новым генеральным директором «Химок».

Подмосковная команда заняла 13-е в чемпионате России 2021/22 и попала в зону стыковых матчей. 25 мая пройдет первая встреча с представителем Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск», ответная встреча запланирована на 28 мая.