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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» опровергли новость о назначении нового гендиректора команды

24 Мая 2022 • 00:09 Комментировать
Химки
2:1
Спартак Москва
окончен

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о назначении Дмитрия Ульянова на должность гендиректора команды.

«Вброс. Эта информация не соответствует действительности», — заявил Терюшков «Чемпионату».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов станет новым генеральным директором «Химок».

Подмосковная команда заняла 13-е в чемпионате России 2021/22 и попала в зону стыковых матчей. 25 мая пройдет первая встреча с представителем Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск», ответная встреча запланирована на 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Ульянов РПЛ Роман Терюшков
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