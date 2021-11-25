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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» предложил включить гимн Лиги Европы перед следующей игрой в РПЛ

25 Ноября 2021 • 08:16 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

Столичный «Спартак» отпраздновал домашнюю победу над итальянским клубом «Наполи» в пятом туре группового раунда Лиги Европы. Российская команда выиграла со счетом 2:1, двумя голами в составе москвичей отличился нападающий Александр Соболев.

После окончания встречи пресс-служба клуба в шуточной форме обратилась к руководству РПЛ, с просьбой включить гимн Лиги Европы перед следующим поединком в чемпионате России.

«Хотим кое-что проверить», - говорится в публикации клуба в твиттер-аккаунте.

Команда Руя Витории провально выступает в Премьер-лиге, занимая лишь десятое место после 15 сыгранных туров.

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Спартак Москва
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