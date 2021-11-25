«Небо и земля»: Кобелев сравнил легионеров «Спартака» и «Зенита»

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев похвалил игру нигерийского хавбека «Спартака» Виктора Мозеса во вчерашнем поединке группового этапа Лиги Европы с «Наполи». «Красно-белые» взяли верх над итальянцами со счетом 2:1. Дубль в активе Александра Соболева.

«Мы видели Мозеса против «Наполи» и Клаудиньо против «Мальмё». Небо и земля. Вот и пойди пойми, что в головах у легионеров», - поведал специалист в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что на этой неделе «Зенит» расписал мировую с «Мальмё» на выезде. Матч завершился со счетом 1:1. «Сине-бело-голубые» смогли спастись на последних минутах благодаря голу с пенальти.