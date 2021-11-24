​«Спартак» назвал причину отсутствия Бакаева в заявке

В среду «Спартак» сразится с «Наполи» на своём поле в пятом туре групповой стадии Лиги Европы. Даже среди запасных футболистов команды не оказалось полузащитника Зелимхана Бакаева. Пресс-служба московского клуба сообщила, что Бакаев почувствовал дискомфорт на тренировке перед игрой. В качестве меры предосторожности было решено не задействовать футболиста в этом матче.

Ознакомиться с составом «Спартака» можно в нашей новости. Матч московской команды против «Наполи» стартует на «Открытие Арене» в 18:30. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на LiveResult.