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Лига Европы

«Спартак» показал, каким мог бы быть, и каким является сейчас

25 Ноября 2021 • 10:29 Комментировать (3)
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

В среду «Спартак» неожиданно для многих обыграл «Наполи» во второй раз в текущем розыгрыше Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом матче.

В среду на стадионе в Тушине присутствовали сразу два бывших главных тренера «Спартака». Однако сейчас хочется говорить вовсе не о Доменико Тедеско, а об Олеге Романцеве. Когда раздался свисток об окончании первого тайма, в голову пришла крамольная мысль, что «Спартак» напоминал самого себя образца 90-х годов. Тогда под руководством Романцева «красно-белые» никого не боялись. Чемпион Англии? Обладатель Кубка УЕФА? Действующий победитель Лиги чемпионов? Тоже мне напугали! Тот «Спартак» всегда выходил играть смело от себя, вообще не думая о статусе соперника.

Вот и в первом тайме в среду «Спартак» вышел на матч против лидера Серии А абсолютно уверенным в своих силах. Стартовый свисток дан – погнали вперёд! «Спартак» мог минуте к десятой вести 3:0, но Соболев и Мозес свои возможности (не моменты, будем честны, а скорее шансы) не реализовали. «Красно-белые» играли смело, уверенно и немного безбашенно. В конце концов в 90-х «Спартак» ведь также часто совершал просчёты в защите, вот и в среду Селихов несколько раз по-настоящему спасал команду. Тем не менее уверенное преимущество к перерыву было заслуженным.

К сожалению, счастливые флешбэки из 90-х, когда «Спартак» не боялся и обыгрывал топ-клубы, закончились со свистком на перерыв. После перерыва «красно-белые» просто отбивались. Причём это было не так, как в гостевом матче с «Лестером», когда «Спартак» оборонялся. В среду подопечные Руя Витории после перерыва просто выносили мяч раз за разом куда подальше.

Если первым таймом в исполнении «Спартака» можно было наслаждаться, то второй был настоящим испытанием нервов. Однако это явно была не установка. Было видно, что у москвичей просто кончились силы. «Спартак» уже давно играет без возможности ротации состава. На важнейший матч против лидера Серии А «красно-белые» вышли с центром поля Умяров – Литвинов – Игнатов, и альтернативы им просто не было.

Матч с «Наполи» в некотором роде показывает, каким «Спартак» мог бы быть, но каким есть на самом деле. До перерыва мы увидели отличную смелую команду, которая ничего не боится и многое умеет. Мы не впервые видим такой «Спартак». Можно вспомнить и первый матч против «Наполи», и начало домашнего матча с «Лестером». Эти отрезки, эти эпизоды – лучший ответ на вопрос, какой «Спартак» хочет построить Руй Витория.

Однако на деле чаще мы видим другой «Спартак» –  такой, каким он был во втором тайме в среду. Команда, у которой нет сил и нет возможности ротации. Говорят, что вопрос с отставкой Руя Витории предрешён. Если это так, то будет очень жалко, что мы так и не увидим, что получилось бы у португальца, будь у него поддержка руководства и нормальная обойма футболистов. Если португалец умудряется обыгрывать лидера Серии А с вчерашними футболистами ФНЛ, то чего же он мог добиться с крепким составом?!

«Спартаку» осталось обыграть «Легию», чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. Задача выглядит сложной, но решаемой. Ничья в Варшаве при любых раскладах гарантирует «Спартаку» евровесну, правда, есть варианты с конкретным еврокубком. Если Руй Витория покинет «Спартак», то выполнение этой задачи будет отличным прощальным подарком. Хотя очень хочется увидеть, на что способен португалец при поддержке.

Андрей Центров
 

 

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Спартак Москва
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Комментарии (3)
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Ne gustа
25 Ноября 2021 в 11:30
Эйненей,им бы ещё спонсора правильного... Денежного..... Шоб магом судей покупать
Evgen 86
25 Ноября 2021 в 10:47
По поводу Витории полностью согласен. Есть ошибки как в игровых моментах так и в тактике но он вначале пути. Под него никто не делал трансферов он работает с тем что есть думаю дай ему двух трёх футболистов которых именно он хочет и результаты улучшатся.
Spirit
25 Ноября 2021 в 10:42
С Легией будет очень не просто, да и если Наполи клиент Спартака, то Спартак пока клиент Легии, с учетом состава и мертвым Ларссоном в нападение, у Спартака мало шансов на победу в гостях!
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