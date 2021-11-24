Экс-игрок «Наполи» Франчини: «Матч со «Спартаком» будет одним из самых сложных в сезоне»

Бывший игрок «Наполи» и сборной Италии Джованни Франчини в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч со «Спартаком».

Сильно ли скажется на «Наполи» потери в составе?

Конечно, они неприятны. В первую очередь я говорю об Осимхене и, особенно, об Ангусси, который просто шикарно начал сезон. Заменить их будет трудно, но у «Наполи» хорошая скамейка. Игроки давно ждут шанса проявить себя, и вот он им выпадает.

Может ли быть проблемой холод?

Да! Это большое преимущество для «Спартака», который привык играть в подобных условиях, а вот «Наполи» к такому может быть не готов. Этого стоит опасаться.

Какие ожидания от игры?

Я думаю, что «Наполи» может провести хорошую работу и выйти в следующий этап, но это будет сложно. Уверен, это будет один из самых сложных матчей в сезоне.

Сергей Румянцев