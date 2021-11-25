Кафельников: «Спартак» подарил праздник, который бывает редко»

Экс-теннисист, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на результат поединка своей любимой команды против «Наполи» в групповом раунде Лиги Европы. Российский коллектив отпраздновал победу со счетом 2:1 благодаря дублю Соболева.

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» Кафельников заявил, что игра «Спартака» в еврокубках отличается от того футбола, который клуб показывает в РПЛ. Евгений отметил, что команда подарила болельщикам праздник, который бывает достаточно редко. По мнению бывшего теннисиста, лучшим игроком матча стал голкипер Александр Селихов.

В шестом туре подопечные Руя Витории проведут гостевой поединок в «Легией».