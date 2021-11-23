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Лига Европы

Деменко: «Если футболисты «Спартака» проиграют «Наполи» достойно, то никто упрекать их не будет» эксклюзив

23 Ноября 2021 • 23:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
5.80 4.30 1.55
Через 18 ч. 36 мин.

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Наполи».

«Тяжёлый будет матч для «Спартака». В игре с «Краснодаром» «красно-белые» смотрелись, в принципе, неплохо. Но «Наполи» это другой уровень. Хотя стоит отметить, что «Спартак» сумел этот «Наполи» обыграть в гостях. Итальянцы приедут с целью доказать, что поражение в Неаполе - случайность. «Спартак» способен одержать победу, мы это видели уже. Как сложится игра, сказать тяжело. Если «Спартак» проиграет, никто особо ничего не скажет, а если выиграет, то все задумаются: как это так, в РПЛ проигрывают, а команду, идущую на первом месте в чемпионате Италии, обыгрывают? Пойдут разговоры, что в РПЛ «Спартак» не настраивается должным образом.

«Спартак» способен бороться за очки, однозначно. Борьба будет, тем более, «Спартак» играет дома. «Наполи» сейчас идёт очень хорошо, но поддержка и болельщики будут на стороне «красно-белых». «Спартак», однозначно, должен попасть в Лигу конференций. О плей-офф Лиги Европы пока говорить сложно. В любом случае, нужно играть и стараться. Если даже проиграют, но проиграют достойно, то никто упрекать их не будет. Если проиграют разгромно, будут разговоры. По игре с «Краснодаром» «Спартак» понравился, эта команда не безнадёжна», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Максим Деменко
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