​Руй Витория готов встретиться с Тедеско

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско собирается посетить матч команды против в Лиге Европы против «Наполи» в среду. Нынешний рулевой «красно-белых» Руй Витория заявил о готовности встретиться со свои предшественником.

«Я думаю только о том, как подготовить команду к серьёзному матчу. Что касается Доменико Тедеско, то если будет предложение встретиться, я с удовольствием», - высказался Витория в ходе предматчевой пресс-конференции.

«Спартак» будет принимать «Наполи» в Лиге Европы в среду, 24 ноября. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 18:30 по московскому времени.