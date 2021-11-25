Бышовец высказался о положении Руя Витории в «Спартаке» после победы над «Наполи»

Бывший наставник национальной сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением касательно вчерашней победы «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы, отметив при этом вклад главного тренера команды Руя Витории в итоговый успех.

По словам специалиста, Витории удалось выполнить главную задачу – не дать футболистам преждевременно поверить в свой триумф после удачно сыгранного первого тайма.

«Матч оставил хорошее впечатление по игре. Перспективы к снятию блокады по главному тренеру потихоньку таят», - прокомментировал Бышовец в интервью «РБ Спорт».

Также эксперт обратил свое внимание на выступление отдельно взятых игроков, в частности Александра Селихова и Александра Соболева, которые оставили хорошее впечатление о себе.