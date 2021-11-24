Витория: «Хорошо сыграли против одной из лучших команд Европы»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Наполи» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько вы довольны не только результатом, но и игрой?

- Конечно же, я доволен результатом, потому что выиграть у такого состава «Наполи» - это непросто. Кроме того, мы сыграли этот матч с отличным качеством тактики. Мы выстроили отличную линию защиты по центру, не давали сопернику много играть в середине поля и отлично развивали свои моменты. Мы знали, что нам следует быстро выигрывать мячи, чтобы быстро выходить в контратаку. У нас была хорошая схема, в целом хочу сказать, что мы хорошо сыграли против одной из лучших команд Европы. И это хорошо.

- Относительно формации, можно ли сказать, что такая расстановка идеально подходит тому подбору игроков?

- Да, что касается расстановки, уже в прошлом матче футболисты привыкли именно к такой игре, к линии в четыре защитника, поэтому у них было отличное и очень четкое чувство тактики.