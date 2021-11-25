Тихонов - о поступке Спаллетти: «Ему по лысине надо было дать»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал наставника «Наполи» Лучано Спаллетти за поведение после финального свистка на «Открытие Банк Арене». Итальянский специалист демонстративно не подал руку наставнику «красно-белых» Рую Витории.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Тихонов обвинил итальянца в неуважении к коллеге по тренерскому цеху.

«Ему по лысине надо было дать», - сказал эксперт.

Поединок завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Александр Соболев.

После пяти туров российский клуб лидирует в таблице своей группы.