Спаллетти: Не пожал руку Витории, потому что он не поприветствовал меня перед матчем

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти пояснил, почему он решил проигнорировать жест Руя Витории после финального свистка в матче со «Спартаком», отказавшись пожать своему коллеге руку. По словам итальянца, наставник российской команды сам начал этот «конфликт».

«Он не поприветствовал меня перед игрой. Мы были в нескольких метрах друг от друга. Когда к вам приезжают гости, то надо сразу проявить уважение, а не подходить в конце поединка после победы. Я всегда жму в таких ситуациях руку тренеру соперника», - поделился Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.

Уточним, что в текущем сезоне Лиги Европы Витория уже дважды обыграл неаполитанцев, сохранив благодаря этому шансы на выход в стадию плей-офф.