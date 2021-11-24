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Спаллетти: Не пожал руку Витории, потому что он не поприветствовал меня перед матчем

24 Ноября 2021 • 21:07 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти пояснил, почему он решил проигнорировать жест Руя Витории после финального свистка в матче со «Спартаком», отказавшись пожать своему коллеге руку. По словам итальянца, наставник российской команды сам начал этот «конфликт».

«Он не поприветствовал меня перед игрой. Мы были в нескольких метрах друг от друга. Когда к вам приезжают гости, то надо сразу проявить уважение, а не подходить в конце поединка после победы. Я всегда жму в таких ситуациях руку тренеру соперника», - поделился Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.

Уточним, что в текущем сезоне Лиги Европы Витория уже дважды обыграл неаполитанцев, сохранив благодаря этому шансы на выход в стадию плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лучано Спаллетти Наполи Руй Витория
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