Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «красно-белых» над «Наполи».

«Не считаю победу сенсационной. Я чуть-чуть не угадал со счётом, я думал, что «Спартак» выиграет 3:1. Перед матчем я смотрел на игру с оптимизмом. Во-первых, у «Наполи» есть кадровые потери, не играют основные футболисты. Во-вторых, погодные условия на нашей стороне. Многие не обращают на это внимания. Поверьте, я играл за границей много лет и знаю, как тяжело испанцам и итальянцам приезжать куда-то. Я предполагал, что первые 30 минут «Наполи» будет только в себя приходить. Так и получилось. Мы привыкшие к такому, а они нет.

Во втором тайме игроки «Наполи» насели, душили, но всё закончилось удачно. Считаю, что лучший игрок - Соболев. Он с первых минут навязал борьбу Кулибали, а потом ещё и дубль сделал. А Селихов сделал хорошие сейвы и спас команду, это здорово. Потом уже у «Наполи» столько моментов не было. Эти два футболиста выделялись, но на первое место поставлю Соболева.

Что касается отказа Спаллетти жать руку Витории. Лучано выделяется своей звёздной болезнью, она у него присутствует. Он сам маленький такой, а строит из себя, как будто он футбол придумал. Это часто прослеживалось у него. Конечно, это неуважение. Руй спокойно подошёл к нему, он не прыгал, как это делал Тедеско, например. Теперь Витория может сказать: «Я тоже теперь жать руку не буду тебе». Ничего такого», - сказал Мостовой.