Французские судьи отработают на матче «Спартак» - «Наполи»

На официальном сайте УЕФА представлена бригада судей, которая отработает на поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Наполи».

Главным рефери противостояния утвержден француз Клеман Тюрпен. Помогать ему на бровках будут Сириль Гренгор и Николя Дано. Запасной арбитр – Бенуа Милло. За систему видеоповторов (ВАР) будут отвечать Франсуа Летесье и Амори Дельрю.

Матч пройдет в столице России на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени.

За два тура до завершения групповой стадии «красно-белые» занимают последнее место в квартете С, а неаполитанцы лидируют.