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Французские судьи отработают на матче «Спартак» - «Наполи»

22 Ноября 2021 • 13:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
5.75 4.35 1.57
24.11 18:30

На официальном сайте УЕФА представлена бригада судей, которая отработает на поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Наполи».

Главным рефери противостояния утвержден француз Клеман Тюрпен. Помогать ему на бровках будут Сириль Гренгор и Николя Дано. Запасной арбитр – Бенуа Милло. За систему видеоповторов (ВАР) будут отвечать Франсуа Летесье и Амори Дельрю.

Матч пройдет в столице России на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени.

За два тура до завершения групповой стадии «красно-белые» занимают последнее место в квартете С, а неаполитанцы лидируют.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Клеман Тюрпен
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