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Лига Европы

Консул России в Неаполе призвал перенести в другой город матч «Спартак» - «Наполи»

01 Ноября 2021 • 19:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
24.11 18:30

Почётный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво предложил перенести в другой город матч Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Наполи».

Скьяво говорит о сложной ситуации в Москве из-за коронавируса, вследствие чего поединок наверняка пройдет без болельщиков. Также он предложил провести матч в другом месте, например, Неаполе. Об этом сообщает Napoli Magazine.

У УЕФА еще много времени на принятие решения по этому матчу, он должен состояться в Москве 24 ноября и начаться в 18:30 мск. В своей группе спартаковцы набрали три очка после трех встреч и обыграли именно итальянский «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Винченцо Скьяво
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