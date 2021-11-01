Консул России в Неаполе призвал перенести в другой город матч «Спартак» - «Наполи»

Почётный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво предложил перенести в другой город матч Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Наполи».

Скьяво говорит о сложной ситуации в Москве из-за коронавируса, вследствие чего поединок наверняка пройдет без болельщиков. Также он предложил провести матч в другом месте, например, Неаполе. Об этом сообщает Napoli Magazine.

У УЕФА еще много времени на принятие решения по этому матчу, он должен состояться в Москве 24 ноября и начаться в 18:30 мск. В своей группе спартаковцы набрали три очка после трех встреч и обыграли именно итальянский «Наполи».