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Чемпионат Италии. Серия А

​Осимхен пропустит три месяца

23 Ноября 2021 • 17:29 Комментировать
Спартак Москва
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Наполи
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Через 23 ч. 18 мин.

Во вторник утром нападающий «Наполи» Виктор Осимхен был прооперирован. Хирургическое вмешательство нигерийцу понадобилось из-за переломов костей лица, полученных в последнем матче Серии А против «Интера».

Как сообщается на официальном сайте «Наполи», Виктор Осимхен пропустит приблизительно 90 дней. Таким образом, вернуться на футбольное поле нападающий неаполитанской команды сможет только ближе к весне.

В сезоне 2021/2022 Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 14 матчей во всех турнирах. 22-летний игрок забил 9 голов и отдал 2 голевых паса.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 24 ноября – против «Спартака» в Лиге Европы.

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Наполи Виктор Осимхен
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