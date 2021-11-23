​Осимхен пропустит три месяца

Во вторник утром нападающий «Наполи» Виктор Осимхен был прооперирован. Хирургическое вмешательство нигерийцу понадобилось из-за переломов костей лица, полученных в последнем матче Серии А против «Интера».

Как сообщается на официальном сайте «Наполи», Виктор Осимхен пропустит приблизительно 90 дней. Таким образом, вернуться на футбольное поле нападающий неаполитанской команды сможет только ближе к весне.

В сезоне 2021/2022 Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 14 матчей во всех турнирах. 22-летний игрок забил 9 голов и отдал 2 голевых паса.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 24 ноября – против «Спартака» в Лиге Европы.