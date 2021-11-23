Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» - «Наполи».

- Какие ожидания от матча с «Наполи»?

- У меня есть надежда, что «Спартак» удачно проведет эту встречу. Функционально команда готова неплохо, хотя и проиграла последний матч «Краснодару». А в игре с итальянцами это очень значимый компонент. Так что если москвичи выдержат темп, то могут и победить. Эта встреча ключевая для «Спартака». Если он победит, то может остаться в Лиге Европы. Так что игра будет на результат. «Наполи» тоже понимает, что проигрывать нельзя, иначе есть шанс остаться за бортом турнира. Играть он будет в полную силу.

- Какую игру мы увидим от «Спартака»: более атакующую, как в Италии, или оборонительную, как с «Лестером»?

- С «Наполи» играть в атакующий футбол нельзя. Итальянцы сразу могут за это наказать, как это было с «Лестером» и «Зенитом». В обороне у «Спартака» большие проблемы, поэтому в открытый футбол играть нельзя. Надо быть мобильным и в нападении, и в обороне. Должно быть совмещение этих функций. Надо быстро атаковать и обороняться, потому что у соперника быстрая линия атаки. Там футболисты высокого класса, и команда идет в лидерах чемпионата Италии.

- У «Спартака» смогут сыграть Литвинов и Бакаев, то есть, будет выбор в середине поля. Кто в центре нравится больше всего?

- Ребята могут сыграть, но они не такого высокого класса, как соперник. Они проделывают большой объем работы, выигрывают единоборства, но это больше футболисты, которые делают черновую работу. А вот созидательных игроков у «красно-белых» маловато. Вот в чем проблема.

- «Наполи» предлагал перенести матч на нейтральное поле из-за плохой эпидемиологической обстановки. Нет ощущения, что итальянцы просто побаиваются нашу команду из-за домашнего поражения?

- Конечно. И не только после домашнего фиаско. Играть в России всегда непредсказуемо. Тем более с такой командой, как «Спартак», которая выбивала даже «Наполи» с Марадоной. Они это знают. «Наполи» при определенных раскладах может не пройти в следующий этап плей-офф, и руководство клуба это понимает. Имея лидирующие позиции в чемпионате Италии, для них это будет провал. Поэтому они искали варианты не играть в Москве. Тем более, здесь сейчас холодная погода. Надо будет включать не только мастерство, но и волевые качества, характер. Поэтому они и хотели перенести матч.

- Почему в Лиге Европы у «Спартака» лучше получается, чем в чемпионате России?

- Это психология. В чемпионате ребята не до конца настраиваются. А к матчам Лиги Европы футболисты максимально готовятся, выкладываются, строго выполняют задание.

- У «Спартака» семь матчей без побед. Это сильно давит на команду, как думаете?

- Не знаю, какая сейчас там обстановка, но футболисты в какой-то психологической яме. И это не вчера началось. То соберутся, сыграют, то потом неудачный матч идет. Это даже не то, что яма, а какой-то небольшой кризис.

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- Нужно ли зимой «Спартаку» проводить серьезную работу по комплектации команды, или и сейчас там качественные игроки?

- Комплектация всегда нужна. В команде есть исполнители, но они начали играть ниже своих возможностей, потому что нет конкуренции. В европейских клубах десять человек сидит на каждой позиции, и как только ты сбавляешь в игре – тебя сажают на лавку. Поэтому там каждый матч люди проводят на максимуме. А у нас проведут одну качественную встречу, а потом выходят играть на семьдесят процентов. Поэтому «Спартак» должен усиливаться, чтобы была конкуренция у легионеров: Промеса, Ларссона. А то они приходят и начинают играть слабее, чем раньше.

- Много разговоров о том, что Виторию уберут зимой. Что вы об этом думаете?

- Вопрос простой. Витория не справился с задачей. Сколько времени он уже работает и так и не смог наладить игру и дать результат. Единственный шанс как-то себя оправдать – обыграть «Наполи».

- Но Виторию не спасет даже победа над «Наполи»?

- У него что-то не получается. Тренера оценивают по результату, а его нет. Если «Спартак» вылетит из еврокубков – это тоже будет показателем работы. Как не любили в «Манчестер Юнайтед» Сульшера – нет результату, и с ним разрывают контракт. Здесь то же самое. «Спартак» - это тот же «Манчестер» в Англии. Так что здесь тренер, не дающий результат, естественно уходит.

Елена Григорьевская