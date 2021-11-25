Мостовой советует «Спартаку» дать шанс Витории

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался насчет победы московского «Спартака» над «Наполи» в матче групповой стадии Лиги Европы. Команда под руководством Руя Витории выиграла со счетом 2:1. Оба гола забил Александр Соболев.

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» Мостовой заявил, что ранний гол с пенальти сильно повлиял на настрой «красно-белых». Быстрый гол добавил команде положительных эмоций. По мнению эксперта, после этой победы «Спартаку» нет смысла думать о тренерской отставке.

Ранее в СМИ активно обсуждалось увольнение Витории. На его место сватали малоизвестного итальянца Паоло Ваноли.