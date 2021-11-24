Руй Витория обвинил Спаллетти во лжи

После матча между «Спартаком» и «Наполи» активно обсуждается не только неожиданная победа московской команды, а и инцидент, случившийся уже вне поля после финального свистка – главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллети отказался пожать руку наставнику «красно-белых» Рую Витории.

Свое решение итальянец объяснил ответом на поведение Витории, который, по его словам, не поприветствовал гостей поля накануне игры. Впрочем, сам португальский специалист опроверг эту информацию, обвинив Спаллетти во лжи.

«Он говорит неправду. Я всегда здороваюсь с тренером соперника, но сегодня его не было скамейке. Потом начался матч и я ушел. Он врет, я подходил к ним», - отреагировал Витория на пресс-конференции на высказывания своего коллеги.