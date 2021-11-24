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Руй Витория обвинил Спаллетти во лжи

24 Ноября 2021 • 21:55 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

После матча между «Спартаком» и «Наполи» активно обсуждается не только неожиданная победа московской команды, а и инцидент, случившийся уже вне поля после финального свистка – главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллети отказался пожать руку наставнику «красно-белых» Рую Витории.

Свое решение итальянец объяснил ответом на поведение Витории, который, по его словам, не поприветствовал гостей поля накануне игры. Впрочем, сам португальский специалист опроверг эту информацию, обвинив Спаллетти во лжи.

«Он говорит неправду. Я всегда здороваюсь с тренером соперника, но сегодня его не было скамейке. Потом начался матч и я ушел. Он врет, я подходил к ним», - отреагировал Витория на пресс-конференции на высказывания своего коллеги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лучано Спаллетти Наполи Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
24 Ноября 2021 в 22:03
В народе говорят, что из двух спорящих один - дурак, другой - негодяй! В данном случае - ИМХО - Спалетти и тот и другой!))
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Руй Витория обвинил Спаллетти во лжи
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