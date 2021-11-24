Как и было анонсировано, Доменико Тедеско приехал на матч «Спартака» против «Наполи» в Лиге Европы. Экс-тренер московской команды займёт место в ложе на «Открытие Арене». Перед входом на стадион Тедеско не стал общаться с представителями СМИ.

В среду вечером «Спартак» проведёт поединок Лиги Европы против «Наполи». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Доменико Тедеско покинул тренерский мостик в «Спартак» по завершению прошлого сезона. Немец не стал продлевать контракт из-за семейных обстоятельств.