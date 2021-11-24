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Лига Европы

​«Спартак» забил «Наполи» уже на третьей минуте

24 Ноября 2021 • 18:43 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Наполи
5.60 4.15 1.65
1-й тайм

Для «Спартака» матч Лиги Европы против «Наполи» начался наилучшим образом. Активно войдя в игру, «красно-белые» заработали пенальти усилиями Куинси Промеса. Одиннадцатиметровый удар реализовал Александр Соболев на третьей минуте.

Стоит напомнить, что в конце сентября «Спартаку» удалось обыграть «Наполи» на поле соперника с результатом 3:2.

Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

До игры положение в группе С было следующим: 1. «Наполи» (7 очков), 2. «Легия» (6 очков), 3. «Лестер» (5 очков). 4. «Спартак» (4 очка).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Александр Соболев
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Идет 38 минута Спартак Москва 2:0 Наполи 5.2 4.3 1.62
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