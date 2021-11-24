​«Спартак» забил «Наполи» уже на третьей минуте

Для «Спартака» матч Лиги Европы против «Наполи» начался наилучшим образом. Активно войдя в игру, «красно-белые» заработали пенальти усилиями Куинси Промеса. Одиннадцатиметровый удар реализовал Александр Соболев на третьей минуте.

Стоит напомнить, что в конце сентября «Спартаку» удалось обыграть «Наполи» на поле соперника с результатом 3:2.

Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

До игры положение в группе С было следующим: 1. «Наполи» (7 очков), 2. «Легия» (6 очков), 3. «Лестер» (5 очков). 4. «Спартак» (4 очка).