Каррера: «Спартак» добился победы над «Наполи» благодаря Витории

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился своими впечатлениями от второй кряду победы московской команды над «Наполи» в рамках пятого тура Лиги Европы. Итальянец расхвалил главного тренера «красно-белых» Руя Виторию, отметив, что подобный успех является непосредственно его заслугой.

«Безусловно, команда добилась такого результата в том числе благодаря главному тренеру. Спасибо тренеру: он хорошо подготовил команду к игре», - прокомментировал итальянец ситуацию в интервью Sport24.

Также Каррера подчеркнул наличие шансов у российского коллектива на выход из группы – на данный момент «Спартак» занимает промежуточное первое место в турнирной таблице квартета.