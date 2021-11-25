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Лига Европы

Каррера: «Спартак» добился победы над «Наполи» благодаря Витории

25 Ноября 2021 • 00:21 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился своими впечатлениями от второй кряду победы московской команды над «Наполи» в рамках пятого тура Лиги Европы. Итальянец расхвалил главного тренера «красно-белых» Руя Виторию, отметив, что подобный успех является непосредственно его заслугой.

«Безусловно, команда добилась такого результата в том числе благодаря главному тренеру. Спасибо тренеру: он хорошо подготовил команду к игре», - прокомментировал итальянец ситуацию в интервью Sport24.

Также Каррера подчеркнул наличие шансов у российского коллектива на выход из группы – на данный момент «Спартак» занимает промежуточное первое место в турнирной таблице квартета.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Руй Витория
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