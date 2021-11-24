Дубль Соболева и сейвы Селихова принесли «Спартаку» победу над «Наполи»

«Спартак» провёл два разных тайма против «Наполи». В первом «красно-белые» играли лучше и заслуженно забили дважды. После перерыва «красно-белые» отбивались и пропустили, но лишь раз, чего хватило для победы.

Наверное, далеко не все думали, что в группе С Лиги Европы будет такая борьба. За два тура до конца группового этапа «Спартак», занимавший последнее место в квартете, принимал лидера «Наполи». При этом команды разделяли всего три очка. Москвичам для сохранения надежд на выход в плей-офф необходимо было вновь обыгрывать неаполитанцев, как это было сделано в первом круге. В свою очередь итальянцы в случае успеха в Москве обеспечивали бы себе первое место.

Матч начался стремительно - уже не первой минуте в ворота гостей был назначен. Промес слева врывался в штрафную, но его снёс Лоботка. Соболев подошёл к мячу и спокойно развёл Мерета и мяч по разным сторонам. Как и в первом круге хозяева быстро открыли счёт, но на этот раз хотелось, чтобы они преимущество не упустили.

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Довольно быстро Соболев мог оформить дубль. После навеса справа он переправлял мяч головой, но тот приземлился сверху на сетку. Затем ещё после прострела уже слева Мозес получил футбольный снаряд на дальнем углу штрафной и пробил. Мерет не смог сразу зафиксировать мяч, но всё же успел его накрыть, не дав Соболеву сыграть на добивании.

На 15-й минуте «Наполи» обязан был сравнивать счёт. Руй с левого угла штрафной прострелил в центр на Элмаса, который пробил в угол, но Селихов в красивом прыжке парировал мяч. Элмас оказался первым на добивании и, казалось, расстреливал уже пустые ворота, но спартаковский вратарь ногой умудрился выручить вновь. В середине тайма после навеса с углового уже Джикия головой срезал мяч в направление ворот, но в дальний угол не попал.

Почти тут же Селихов совершил ещё один суперсейв. После прострела справа Зелиньски убрал мяч под себя, а вторым касанием без помех расстреливал ворота, но голкипер москвичей умудрился среагировать и поднять руку, отведя угрозу. «Спартак» же в ответ показал, как надо реализовывать моменты. Мозес на правом фланге ушёл от Руя и навесил на дальний угол вратарской, где Соболев отскочил от Кулибали и головой оформил дубль.

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После этого игра как-то успокоилась. «Спартак» чуть отскочил и перестал создавать моменты у ворот соперника. Зато москвичи при этом не подпускали неаполитанцев к владениям Селихова. В центре шла активная борьба, но попытки атаковать обеих команд не доходили до ворот, теряя мяч на подступах к штрафным. Лишь в конце тайма гости создали напряженность у ворот москвичей – после навеса слева Селихов чуть опрометчиво вышел из ворот, мяч долетел до Лосано, но тот пробил намного выше. В итоге, на перерыв «Спартак» с уверенным преимуществом.

В начале второго тайма игра неаполитанцы прибавили в активности и придавили спартаковцев к воротам. Гости даже отправили мяч в сетку, но сделали это из офсайда. Если же атаки шли по правилам, и мяч приближался к воротам, то Селихов спокойно играл на выходах. Защитники «Спартака» при этом, не стесняясь, играли практически на отбой.

По истечении часа игры Селихов отметился очередным сейвом. После заброса в левую зону штрафной ди Лоренцо сбросил мяч назад по диагонали на Мертенса, который пробил под перекладину, но вратарь «Спартака» вновь перевёл футбольный снаряд на угловой. Но уже в следующей атаке гости счёт сократили. После навеса слева защитники «Спартака» потеряли Элмаса на дальнем углу вратарской, который головой без проблем с отскоком от земли пробил в цель.

В ответ Соболев пытался оформить хет-триком. Сначала после атаки левым флангом его удар пришёлся в защитника. А после углового и атаки вторым темпом форвард «красно-белых» отправил мяч выше цели. В середине второго тайма Умяров перехватил мяч у правого угла штрафной и тут же нанёс обводящий удар, но немного не попал в цель. После этой недолгой вспышки неаполитанцы вновь придавили москвичей к воротам.

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«Наполи» атаковал много и разнообразно, но спартаковцы бросались под мячи, блокируя удары и стараясь выбивать футбольный снаряд куда подальше. При этом у подопечных Витории даже не получалось организовывать контратаки. «Спартак» просто отбивался. Москвичи действовали самоотверженно, и в концовке Мозес, бросаясь в подкат, получил травму.

На последней минуте основного времени после навеса слева Элмас головой пробил в ближний угол, но Селихов выручил команду. По сути, это был единственный момент у наших ворот. Больше «Наполи» ничего создать не смог. «Спартак» сумел и во второй раз обыграть лидера итальянской Серии А и возглавил группу С, правда, только до четверга.

В четверг во втором матче группы «Лестер» примет «Легию», и кто-то из эти команд перед последним туром возглавит квартет. В последний же игровой день «Спартак» отправится в Варшаву, а «Наполи» примет английскую команду.