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Лига Европы

Дубль Соболева и сейвы Селихова принесли «Спартаку» победу над «Наполи»

24 Ноября 2021 • 20:30 Комментировать (38)
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

«Спартак» провёл два разных тайма против «Наполи». В первом «красно-белые» играли лучше и заслуженно забили дважды. После перерыва «красно-белые» отбивались и пропустили, но лишь раз, чего хватило для победы.

 

Протокол игры  
Спартак Москва 2:1 Наполи
(1:0) Соболев Александр Сергеевич 3'  
(2:0) Соболев Александр Сергеевич 28'  
  64' Элмас Эльиф (2:1)
Селихов Александр Кофрие Максимилиано Джикия Георгий Жиго Самуэль Мозес Виктор   83' (Рассказов Николай (   83') Игнатов Михаил   72' (Ломовицкий Александр (   72') Умяров Наиль Литвинов Руслан   14' Айртон Лукас Промес Куинси   90'   90' (Ларссон Джордан (   90') Соболев Александр Сергеевич   88'
Запасные: Ребров Артём Марков Даниил Кутепов Илья Шитов Владислав Максименко Александр Ещенко Андрей Денисов Даниил
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Жуан Жезус Кулибали Калиду   77' Руй Мариу Лоботка Станислав   78' (Ррахмани Амир (   78') Зелиньски Пётр Лосано Ирвинг Мертенс Дрис Элмас Эльиф Петанья Андреа
Запасные: Оспина Давид Малку Кевин Идасяк Губерт Чиоффи Антонио Манолас Костас Фабиан Руис
24 ноября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Наверное, далеко не все думали, что в группе С Лиги Европы будет такая борьба. За два тура до конца группового этапа «Спартак», занимавший последнее место в квартете, принимал лидера «Наполи». При этом команды разделяли всего три очка. Москвичам для сохранения надежд на выход в плей-офф необходимо было вновь обыгрывать неаполитанцев, как это было сделано в первом круге. В свою очередь итальянцы в случае успеха в Москве обеспечивали бы себе первое место.

Матч начался стремительно - уже не первой минуте в ворота гостей был назначен. Промес слева врывался в штрафную, но его снёс Лоботка. Соболев подошёл к мячу и спокойно развёл Мерета и мяч по разным сторонам. Как и в первом круге хозяева быстро открыли счёт, но на этот раз хотелось, чтобы они преимущество не упустили.

Embed from Getty Images

Довольно быстро Соболев мог оформить дубль. После навеса справа он переправлял мяч головой, но тот приземлился сверху на сетку. Затем ещё после прострела уже слева Мозес получил футбольный снаряд на дальнем углу штрафной и пробил. Мерет не смог сразу зафиксировать мяч, но всё же успел его накрыть, не дав Соболеву сыграть на добивании.

На 15-й минуте «Наполи» обязан был сравнивать счёт. Руй с левого угла штрафной прострелил в центр на Элмаса, который пробил в угол, но Селихов в красивом прыжке парировал мяч. Элмас оказался первым на добивании и, казалось, расстреливал уже пустые ворота, но спартаковский вратарь ногой умудрился выручить вновь. В середине тайма после навеса с углового уже Джикия головой срезал мяч в направление ворот, но в дальний угол не попал.

Почти тут же Селихов совершил ещё один суперсейв. После прострела справа Зелиньски убрал мяч под себя, а вторым касанием без помех расстреливал ворота, но голкипер москвичей умудрился среагировать и поднять руку, отведя угрозу. «Спартак» же в ответ показал, как надо реализовывать моменты. Мозес на правом фланге ушёл от Руя и навесил на дальний угол вратарской, где Соболев отскочил от Кулибали и головой оформил дубль.

Embed from Getty Images

После этого игра как-то успокоилась. «Спартак» чуть отскочил и перестал создавать моменты у ворот соперника. Зато москвичи при этом не подпускали неаполитанцев к владениям Селихова. В центре шла активная борьба, но попытки атаковать обеих команд не доходили до ворот, теряя мяч на подступах к штрафным. Лишь в конце тайма гости создали напряженность у ворот москвичей – после навеса слева Селихов чуть опрометчиво вышел из ворот, мяч долетел до Лосано, но тот пробил намного выше. В итоге, на перерыв «Спартак» с уверенным преимуществом.

В начале второго тайма игра неаполитанцы прибавили в активности и придавили спартаковцев к воротам. Гости даже отправили мяч в сетку, но сделали это из офсайда. Если же атаки шли по правилам, и мяч приближался к воротам, то Селихов спокойно играл на выходах. Защитники «Спартака» при этом, не стесняясь, играли практически на отбой.

По истечении часа игры Селихов отметился очередным сейвом. После заброса в левую зону штрафной ди Лоренцо сбросил мяч назад по диагонали на Мертенса, который пробил под перекладину, но вратарь «Спартака» вновь перевёл футбольный снаряд на угловой. Но уже в следующей атаке гости счёт сократили. После навеса слева защитники «Спартака» потеряли Элмаса на дальнем углу вратарской, который головой без проблем с отскоком от земли пробил в цель.

В ответ Соболев пытался оформить хет-триком. Сначала после атаки левым флангом его удар пришёлся в защитника. А после углового и атаки вторым темпом форвард «красно-белых» отправил мяч выше цели. В середине второго тайма Умяров перехватил мяч у правого угла штрафной и тут же нанёс обводящий удар, но немного не попал в цель. После этой недолгой вспышки неаполитанцы вновь придавили москвичей к воротам.

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«Наполи» атаковал много и разнообразно, но спартаковцы бросались под мячи, блокируя удары и стараясь выбивать футбольный снаряд куда подальше. При этом у подопечных Витории даже не получалось организовывать контратаки. «Спартак» просто отбивался. Москвичи действовали самоотверженно, и в концовке Мозес, бросаясь в подкат, получил травму.

На последней минуте основного времени после навеса слева Элмас головой пробил в ближний угол, но Селихов выручил команду. По сути, это был единственный момент у наших ворот. Больше «Наполи» ничего создать не смог. «Спартак» сумел и во второй раз обыграть лидера итальянской Серии А и возглавил группу С, правда, только до четверга.

В четверг во втором матче группы «Лестер» примет «Легию», и кто-то из эти команд перед последним туром возглавит квартет. В последний же игровой день «Спартак» отправится в Варшаву, а «Наполи» примет английскую команду.

Андрей Центров

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Спартак Москва Наполи
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Комментарии (37)
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Рейтинг комментариев
Spirit
24 Ноября 2021 в 21:37
Как пердаки подгорели у хейтеров Спартака!))
Не будет Спартака, эти хейтеры перестанут болеть за свои помойки))
CERG
24 Ноября 2021 в 21:30
Неплохо! Спалетти совсем не умеет противостоять хаотичному стилю игру)..
White_Shark
24 Ноября 2021 в 21:27
Иногда складывается ощущение, что положение РФПЛ в рейтинге - просто ошибка. Раз у нас один из слабейших клуб имеет Наполи дважды. Красавцы Спартак! Души лысого!)
Spirit
24 Ноября 2021 в 21:36
Слабейший клуб в прошлом сезоне показал на что он способен в ЛЕ!
У белой крысы очередной день траура)
ARTUR
24 Ноября 2021 в 21:19
Я уже который год говорю ,не пойте им деферамбы до игры ,наоборот ,нужно пинать почаще,тогда и результат есть то )))
Don sangre
24 Ноября 2021 в 21:46
В самую точку! А то дифирамбы поём А потом с досады кулаки свои грызем))) пинки и тяжкий труд нам удачу принесут!
Don sangre
24 Ноября 2021 в 21:03
Всех красно-белых с победой! Посмотрим что будет дальше! Спаллетти некрасиво поступил, не по мужски.
Spirit
24 Ноября 2021 в 21:39
Поступил как истинный бомжара, за что ему спасибо, Руй хоть руки не испачкал)
Redwhite1959
24 Ноября 2021 в 20:50
Вопрос к автору - а если Лестер и Легия сыграют вничью - у Лестера будет 6 баллов, а у Легии - 7 баллов. Но у "Спартака" по отношению к Легии будет лучшая разность мячей. И всё равно тогда Легия возглавит группу?
K-007
24 Ноября 2021 в 20:52
приоритет разница мячей или личные встречи?
А даешь выход из группы Спартака и Легии )))
Diman777
24 Ноября 2021 в 20:47
С центром поля уровня фнл взяли 2 победы над итальянским лидером. Ух где то питере горят пердаки)
Don sangre
24 Ноября 2021 в 21:07
Ну центр поля все-таки не уровень ФНЛ. Посмотри на стоимость и сразу всё понятно.
Diman777
24 Ноября 2021 в 21:12
Я смотрю на игру. На качество передач, на отсутствие дальнего удара, на то как их 1 в 1 возят.
Ну не серьёзно это - с таким центром ничего серьёзного не выиграть.
White_Shark
24 Ноября 2021 в 21:25
Самое ужасное - радоваться победе своего клуба, дабы у других пердаки горели, а не просто так... Поверь - не горят, мы за вас рады. Хоть я и не в Питере.
Bathet30
24 Ноября 2021 в 20:47
Даже не верится, что с таким бардаком в команде, игроки показали в первом тайме уверенную игру. Во втором тайме уже больше боролись за нужный результат. Хоть что-то приятное происходит иногда с командой.
Всех с победой, на которую было мало надежды.
KLINSMANN
24 Ноября 2021 в 20:46
Вай красафффчик
779
24 Ноября 2021 в 20:46
Круто! Дважды сделали лидера Серии - это в историю.
Высококлассный первый тайм и терпильный второй.
Герои первой половины вторую как раз и скомкали. Мозес должен был своим классом и опытом вывести команду из сидения на ж..е возле своих ворот, но Витя перестал бегать. И в пропущенном не закрыл своего.
Айртон сыграл очень ответственно в обороне. Пару раз его натянул в начале Лоренцо, но наш взялся за работу и выключил его. Правда во втором Наполи нашли противоядие против Айртона - игра в касание.
Вообще оборона сыграла очень хорошо - не надо забывать класс соперника. По идее, те 3-4 суперсейва Селихова и были всем, что создали итальянцы у наших ворот. Кофрие - Жиго - Джикия на редкость ответственно провели матч.
Ну а Селихов это просто небо. Пропустил только в безвыходной ситуации.
Средняя линия отпахала, особенно в обороне, на все 100.
Промесик наш всё пребывает в печальке.
Соболев молодец, выполнил свою работу на отлично.
Ну а Наполи. Первый тайм приходили в себя после неудачных обстоятельств. Зато во втором нас просто задушили. Класс на лицо.
В общем Спартак очень порадовал. Эпохальным получилось противостояние.
Спартак супер!
Diman777
24 Ноября 2021 в 20:49
Соболев столько опасных атак своей кривотой запорол, что про отлично ты явно горячишься.
779
24 Ноября 2021 в 20:51
Если бы запарывал чуть меньше, то его звали бы КриРо.)))
Diman777
24 Ноября 2021 в 21:13
Если бы запарывал меньше, то мы бы могли обыгрывать краснодар и динамо не более того
779
24 Ноября 2021 в 21:25
Если бы у команды был настрой как сегодня, то мы бы обыгрывали Краснодар 10 из 10.
Ne gustа
24 Ноября 2021 в 20:46
Хопхей эйненей,
с детства все за спартачей.
У Наполи просто спонсор неправильный,не газовый
Diman777
24 Ноября 2021 в 21:14
да занести забыли судье, что б ничейку им организовал
Ne gustа
24 Ноября 2021 в 21:24
Вчера вот не забыли
Redwhite1959
24 Ноября 2021 в 20:44
1. Весь второй тайм вспоминал матч Хорватия - Россия. 2. Кто в "Спартаке" работает с защитниками? Во втором тайме вся опасность шла после того, как Айртону закидывали мяч за спину, и затем следовала либо передача штрафную, либо обыгрыш один в один. Почему Айртон пускал ПОСТОЯННО мячи за спину? Почему при обыгрыше один в один Джикия НИ РАЗУ не шёл его страховать? Форменное безобразие и непрофессионализм!(( 3. Две победы над "Наполи" и ничья в гостях с "Лестером" говорят о том, что "Спартак" НЕ безнадёжен! Даже по сегодняшнему матчу было видно, что игроки стали на поле лучше понимать друг друга, чем месяц-полтора назад, а с приходом Селихова НЕТ такой безысходности при игре в обороне. Жаль, если перед зимней паузой ГТ уволят...
JUMPER
24 Ноября 2021 в 20:42
ай да хрюндели...))) устроили сваим балелшыкам празник...сиводня вам насыплют в карыта доп. порцыю жулудей...))) правда навозу зафтра будит в два раза болшы...))) ну ни чо СраМотный усё убирёт...))) главна таперича ни забывать пра кастрати...)))
Diman777
24 Ноября 2021 в 20:44
вылез из под платформы повонять тут)))
Что уже отпраздновал ничью с левого пеналя с грозным мяльме?))
ингерман
24 Ноября 2021 в 20:48
ай бро прыгоже.. и эца прально пущай желудевыя выходяц в весну.. там им и выйдец полный кастрати.. )))
JUMPER
24 Ноября 2021 в 20:55
ай...бро..виш диман ужо абажралси жулудей...))) у иво атрышка пашла..))) хрюкаит и хрюкаит..наверна чо та сказать хочит...))) или нова карыта требаваит..шобы питак туды сунуть...))) щас панисётси ат их...сбардак вирнулси и т.д. шо да трафея асталася два шага...))) ну вобшым ты панял..фсё в ихним стили
Sierge
24 Ноября 2021 в 20:52
Поплачь в другой ветке не порть людям праздник
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