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Лига Европы

​Инсинье тоже не сыграет со «Спартаком»

23 Ноября 2021 • 14:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
5.80 4.30 1.55
24.11 18:30

Целый ряд игроков «Наполи» не сыграет против «Спартака» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Команде Лучано Спаллетти в линии атаки поможет не только Виктор Осимхен, но и Лоренцо Инсинье. На клубном сайте неаполитанцев сообщается о том, что капитан команды не поедет в Москву из-за проблемы с коленом.

Потеря Лоренцо Инсинье является серьёзным ударом для «Наполи». В 15 матчах сезона 2021/2022 капитан неаполитанцев забил 5 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

Матч между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт в Москве в среду, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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