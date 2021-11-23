​Инсинье тоже не сыграет со «Спартаком»

Целый ряд игроков «Наполи» не сыграет против «Спартака» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Команде Лучано Спаллетти в линии атаки поможет не только Виктор Осимхен, но и Лоренцо Инсинье. На клубном сайте неаполитанцев сообщается о том, что капитан команды не поедет в Москву из-за проблемы с коленом.

Потеря Лоренцо Инсинье является серьёзным ударом для «Наполи». В 15 матчах сезона 2021/2022 капитан неаполитанцев забил 5 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

Матч между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт в Москве в среду, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени.