«Матч жизни для «Спартака»: Самедов поделился ожиданиями от игры с «Наполи»

Экс-игрок сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Александр Самедов рассказал, чего ждет от сегодняшнего противостояния московского «Спартака» и «Наполи» в Лиге Европы.

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» бывший футболист выразил надежду, что «красно-белые» смогу набрать очки в игре с итальянским клубом. По мнению Самедова, у «Наполи» будет серьезный настрой на эту игру, команда захочет взять реванш за домашнее фиаско.

Для «Спартака» же это матч жизни, считает Александр.

Поединок пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 18:30 по местному времени.