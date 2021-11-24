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Лига Европы

«Матч жизни для «Спартака»: Самедов поделился ожиданиями от игры с «Наполи»

24 Ноября 2021 • 13:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
5.60 4.15 1.65
Через 3 ч. 5 мин.

Экс-игрок сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Александр Самедов рассказал, чего ждет от сегодняшнего противостояния московского «Спартака» и «Наполи» в Лиге Европы.

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» бывший футболист выразил надежду, что «красно-белые» смогу набрать очки в игре с итальянским клубом. По мнению Самедова, у «Наполи» будет серьезный настрой на эту игру, команда захочет взять реванш за домашнее фиаско.

Для «Спартака» же это матч жизни, считает Александр.

Поединок пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 18:30 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Александр Самедов
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24.11  18:30 Спартак Москва ... Наполи 5.2 4.3 1.62
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