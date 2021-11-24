​«Спартак» удвоил преимущество в игре с «Наполи», у Соболева дубль

«Спартак» пока радует своих болельщиков в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи». К 28-й минуте команда Руя Витории обеспечила себе преимущество в два гола. Александр Соболев стал автором дубля – в дебюте он реализовал пенальти, а чуть позже точно пробил головой.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Наполи» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Если «Спартак» обыграет «Наполи», то как минимум на несколько часов выйдет в лидеры группы С в Лиге Европы.

Стоит добавить, что «Спартак» не знает радости побед с начала октября.