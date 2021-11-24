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Лига Европы

​«Спартак» удвоил преимущество в игре с «Наполи», у Соболева дубль

24 Ноября 2021 • 19:06 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

«Спартак» пока радует своих болельщиков в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи». К 28-й минуте команда Руя Витории обеспечила себе преимущество в два гола. Александр Соболев стал автором дубля – в дебюте он реализовал пенальти, а  чуть позже точно пробил головой.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Наполи» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Если «Спартак» обыграет «Наполи», то как минимум на несколько часов выйдет в лидеры группы С в Лиге Европы.

Стоит добавить, что «Спартак» не знает радости побед с начала октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Александр Соболев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
плоткин леонид
24 Ноября 2021 в 20:36
Во втором тайме никаких надежд , опять " автобус " , опять отбой.Середина поля провалена , в атаке ничего не создали . Селихов выручал. Пачки валидола как не бывало.
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25.11  20:45 Динамо Загреб ... Генк 2.34 3.5 3.05
25.11  20:45 Црвена Звезда ... Лудогорец 1.42 4.7 8.4
25.11  20:45 Локомотив Москва ... Лацио 4.7 3.75 1.79
25.11  20:45 Митьюлланд ... Брага 2.9 3.5 2.45
25.11  20:45 Галатасарай ... Марсель 2.55 3.45 2.8
25.11  20:45 Рапид Вена ... Вест Хэм 6.2 3.95 1.6
25.11  20:45 Байер Л ... Селтик 1.52 4.3 6.8
25.11  20:45 Бетис ... Ференцварош 1.22 6.8 13
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