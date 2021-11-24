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Лига Европы

Колосков: «Радости от игры «Спартака» нет»

24 Ноября 2021 • 20:59 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

Сегодня, 24-го ноября, московский «Спартак» во второй раз огорчил «Наполи» в очной встрече, временно возглавив турнирную таблицу своей группы в Лиге Европы. Впрочем, помимо результата многие обращают внимание и на саму игру в исполнении «красно-белых», которая оставляет желать лучшего.

По крайней мере, так считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков. В интервью «Спорт-Экспрессу» он заявил, что москвичи хорошо играли лишь «рывками», а вот за соперником было приятно наблюдать.

«Радости от игры нет. Просто нет игры у «Спартака». У нас какие-то рывки: то рванут, то просядут, то на каком-нибудь отскоке сыграют, то получат какой-то фол непонятный, то используют какие-то маленькие футбольные хитрости», - прокомментировал Колосков общую картину поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Наполи
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Wertygaz
24 Ноября 2021 в 21:37
Вчера была радость наверно, Зинка прям отскочила… а за Спартак болельщики порадуются.
779
24 Ноября 2021 в 21:03
Похмелись и радость вернётся в твою жизнь.
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25.11  20:45 Рапид Вена ... Вест Хэм 6.2 3.95 1.6
25.11  20:45 Байер Л ... Селтик 1.52 4.3 6.8
25.11  20:45 Бетис ... Ференцварош 1.22 6.8 13
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