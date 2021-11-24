Колосков: «Радости от игры «Спартака» нет»

Сегодня, 24-го ноября, московский «Спартак» во второй раз огорчил «Наполи» в очной встрече, временно возглавив турнирную таблицу своей группы в Лиге Европы. Впрочем, помимо результата многие обращают внимание и на саму игру в исполнении «красно-белых», которая оставляет желать лучшего.

По крайней мере, так считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков. В интервью «Спорт-Экспрессу» он заявил, что москвичи хорошо играли лишь «рывками», а вот за соперником было приятно наблюдать.

«Радости от игры нет. Просто нет игры у «Спартака». У нас какие-то рывки: то рванут, то просядут, то на каком-нибудь отскоке сыграют, то получат какой-то фол непонятный, то используют какие-то маленькие футбольные хитрости», - прокомментировал Колосков общую картину поединка.