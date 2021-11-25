«Спартак» одержал две победы в групповом этапе еврокубка впервые за 11 лет

В среду, 24 ноября, московский «Спартак» принимал «Наполи» в рамках предпоследнего тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Руя Витории отпраздновали победу над итальянским топ-клубом со счетом 2:1. Дублем отметился центрфорвард Александр Соболев.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «красно-белые» впервые за 11 лет добыли две победы на групповой стадии еврокубка.

Перед заключительным туром соревнований москвичи с семью баллами лидируют в квартете. Последний поединок «народная команда» проведет на выезде с варшавской «Легией». Встреча запланирована на 9 декабря.