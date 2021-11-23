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Лига Европы

​Каррера рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха в матче с «Наполи»

23 Ноября 2021 • 15:23 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Наполи
5.80 4.30 1.55
24.11 18:30

«Спартак» готовится к приёму «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Европы. Экс-тренер московской команды Массимо Каррера сказал несколько слов по поводу предстоящего матча в Москве.

Каррера в комментарии для «РИА Новости» напомнил, что «Спартак» уже доказывал, что остановить «Наполи» можно, когда в первом круге обыграл соперника в Неаполе.

«Необходимо сыграть в высоком темпе и без ошибок в обороне», - высказался Каррера, отметив, что «Наполи» имеет качественный подбор футболистов в атакующей линии.

Матч «Спартак» - «Наполи» стартует 24 ноября в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Массимо Каррера
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Комментарии (1)
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Spirit
23 Ноября 2021 в 15:28
Какая мелочь о нужна для победы!)
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