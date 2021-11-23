​Каррера рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха в матче с «Наполи»

«Спартак» готовится к приёму «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Европы. Экс-тренер московской команды Массимо Каррера сказал несколько слов по поводу предстоящего матча в Москве.

Каррера в комментарии для «РИА Новости» напомнил, что «Спартак» уже доказывал, что остановить «Наполи» можно, когда в первом круге обыграл соперника в Неаполе.

«Необходимо сыграть в высоком темпе и без ошибок в обороне», - высказался Каррера, отметив, что «Наполи» имеет качественный подбор футболистов в атакующей линии.

Матч «Спартак» - «Наполи» стартует 24 ноября в 18:30 по московскому времени.