​Хендрикс спрогнозировал победу «Спартака» над «Наполи»

В Москве начался матч между «Спартаком» и «Наполи». Незадолго до старта игры на «Открытие Арене» немного времени журналистам уделил полузащитник «красно-белых» Йоррит Хендрикс. Он поделился своим прогнозом на игру.

«Три очка. Почему бы и нет?» - сказал Хендрикс, предсказывая победу «Спартака» над лидером итальянской Серии А.

Отметим, что Йоррит Хендрикс не попал в заявку - он только восстановился после повреждения.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Наполи» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

После четырёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает последнюю строчку в своей группе с четырьмя зачётными баллами в кармане. Три из них «красно-белые» набрали за счёт победы над «Наполи» в гостях.