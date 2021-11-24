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Лига Европы

​Хендрикс спрогнозировал победу «Спартака» над «Наполи»

24 Ноября 2021 • 18:39 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Наполи
5.60 4.15 1.65
1-й тайм

В Москве начался матч между «Спартаком» и «Наполи». Незадолго до старта игры на «Открытие Арене» немного времени журналистам уделил полузащитник «красно-белых» Йоррит Хендрикс. Он поделился своим прогнозом на игру.

«Три очка. Почему бы и нет?» - сказал Хендрикс, предсказывая победу «Спартака» над лидером итальянской Серии А.

Отметим, что Йоррит Хендрикс не попал в заявку - он только восстановился после повреждения. 

Следить за матчем между «Спартаком» и «Наполи» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

После четырёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает последнюю строчку в своей группе с четырьмя зачётными баллами в кармане. Три из них «красно-белые» набрали за счёт победы над «Наполи» в гостях.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Йоррит Хендрикс
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Идет 38 минута Спартак Москва 2:0 Наполи 5.2 4.3 1.62
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