Успех «Спартака» помог России оторваться от Украины и приблизиться к Шотландии в рейтинге УЕФА

Россия улучшила свое положение в таблице коэффициентов УЕФА благодаря вчерашнему успеху московского «Спартака». Подопечные Руя Витории одержали домашнюю победу над «Наполи» (2:1) в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы.

Этот результат добавил в копилку России 0,4 очка. Благодаря этому россияне смогли оторваться от Украины, идущей на 11-й строчке в рейтинге, и приблизиться к Шотландии, которая располагается на девятой позиции.

В настоящий момент на счету клубов РПЛ 32,682 балла. В свою очередь шотландцы набрали 32,7 пункта.

Сегодня, 25 ноября, проведет матч еще один российский коллектив. «Локомотив» на своем поле примет римский «Лацио».