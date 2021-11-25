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Лига Европы

Успех «Спартака» помог России оторваться от Украины и приблизиться к Шотландии в рейтинге УЕФА

25 Ноября 2021 • 10:09 Комментировать (8)
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

Россия улучшила свое положение в таблице коэффициентов УЕФА благодаря вчерашнему успеху московского «Спартака». Подопечные Руя Витории одержали домашнюю победу над «Наполи» (2:1) в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы.

Этот результат добавил в копилку России 0,4 очка. Благодаря этому россияне смогли оторваться от Украины, идущей на 11-й строчке в рейтинге, и приблизиться к Шотландии, которая располагается на девятой позиции.

В настоящий момент на счету клубов РПЛ 32,682 балла. В свою очередь шотландцы набрали 32,7 пункта.

Сегодня, 25 ноября, проведет матч еще один российский коллектив. «Локомотив» на своем поле примет римский «Лацио».

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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
25 Ноября 2021 в 11:27
За последние 10 лет наибольший вклад в рейтинг страны внес «Зенит» – 82 очка. ЦСКА - 31,5 очка. «Рубин» – 43. Вклад «Спартака» ничтожен – 8,5 очка. ...))) так шо ни смишыти весь нарот...)))
JUMPER
25 Ноября 2021 в 11:29
аааа... ышо краснодар...лакаматиф... ужо ниахота искать
SpaM
25 Ноября 2021 в 10:54
А как же героическая ничья бомжиков с Мальмой? Это же тоже очки в копилку.
АнтиУкр
25 Ноября 2021 в 10:51
Рейтинг имеет такое свойство ,как быстро подниматься ,так же и опускаться .Локо влетит ,и опять рейтинг вниз поползёт . Заглянем в следующий тур еврокубков ,где навряд ли получится взять хоть одно очко ,и стремительно рейтинг опустится вниз . Так что успех Спартака это временно ...
Don sangre
25 Ноября 2021 в 11:05
Вот и я про тоже. Если бы газовые выиграли у никакущего Мальмё было бы ещё лучше...Семак видимо товар только для внутреннего потребления....
Crocodile
25 Ноября 2021 в 11:38
ашо попо воду рейтинха Мокцима? из скоростю 9 Махоу поднимався...
не распыляйся на кажный акавунт)
Spirit
25 Ноября 2021 в 10:20
Пока играл "гранды" Россия катилась вниз, благодаря им.
Спартак заиграл в Европе и хоть падение прекратилось))
А то кони два сезона позорили Россию в ЛЕ! Ставили рекорды!
Don sangre
25 Ноября 2021 в 10:40
Надолго ли? Сегодня паровозы продуют Лацио ( хотя желаю им нечейку хотя бы скатать) и падение возобновится)))) что касается заиграл это хорошо очень
но Спартак всегда умеет удивить и со знаком плюс и со знаком минус.. Хотелось бы верить что витторию не уберут
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25.11  20:45 Локомотив Москва ... Лацио 4.7 3.75 1.79
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