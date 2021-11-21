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Лига Европы

​Президент «Наполи»: «Предлагал УЕФА перенести матч со «Спартаком» на нейтральное поле»

21 Ноября 2021 • 11:45 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Наполи
5.75 4.35 1.57
24.11 18:30

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис обеспокоен текущей эпидемиологической ситуацией в России.

Напомним, что «Спартак» и «Наполи» проведут матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы в ближайшую среду, 24 ноября.

«Беспокоит ли меня поездка в Москву? Есть большие опасения. Несколько недель назад я предложил УЕФА найти решение в пользу безопасности и провести матч на нейтральном поле. Мою идею во внимание не приняли», - слова де Лаурентиса приводит Area Napoli.

После четырёх туров групповой стадии Лиги Европы «Наполи» лидирует в квартете С (7 очков), а «Спартак» идёт четвёртым (4 очка).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аурелио Де Лаурентис Наполи
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Комментарии (1)
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Don sangre
21 Ноября 2021 в 12:16
Типа в Европе ковида нет что ли? Просто до Москвы далеко, игроки бедные устанут,сидеть своих мягких местах.. Да и холодно у нас то..Б То ли Австрия или ФФранция рряодом и теплее
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