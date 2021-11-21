​Президент «Наполи»: «Предлагал УЕФА перенести матч со «Спартаком» на нейтральное поле»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис обеспокоен текущей эпидемиологической ситуацией в России.

Напомним, что «Спартак» и «Наполи» проведут матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы в ближайшую среду, 24 ноября.

«Беспокоит ли меня поездка в Москву? Есть большие опасения. Несколько недель назад я предложил УЕФА найти решение в пользу безопасности и провести матч на нейтральном поле. Мою идею во внимание не приняли», - слова де Лаурентиса приводит Area Napoli.

После четырёх туров групповой стадии Лиги Европы «Наполи» лидирует в квартете С (7 очков), а «Спартак» идёт четвёртым (4 очка).